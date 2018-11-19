مركز الهجوم يُسبب "صداع" لـ"بيريز".. و 6 أسماء على الطاولة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يبحث عن مهاجم جديد، وهو في حيرة بين 6 خيارات.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديفنسا سنترال" فإن إدارة ريال مدريد لم تعد تثق في قدرة كريم بنزيمة وجاريث بيل وماريانو دياز على حل المشاكل الهجومية في النصف الثاني من الموسم الحالي.





وهناك 3 خيارات لكن يعيبها الكبر في السن وهما الثنائي رادوميل فالكاو لاعب موناكو وزلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس آنجلوس جالاكسي الأمريكي.





الخيار الكبير في السن الثالث هو الأوروجواياني كافاني 32 عاما، نجم بارس سان جيرمان الفرنسي، الذي يريد الرحيل عن ناديه وسعره 65 مليون يورو، وعقده يمتد إلى يونيه 2020.





فضلا عن الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف إنتر ميلان الإيطالي، وهو لاعب شاب وخيار قوي لكن سعره لن يقل عن 125 مليون يورو.





أما بالنسبة للخيارات الشابة هناك الثنائي، بورخا إجليسياس نجم سيلتا فيجو وماكسي جوميز مهاجم إسبانيول يمكن أن يكون لاعبا منهما مستقبل الهجوم للنادي.



