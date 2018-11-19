"كريمة": الله يخفف العذاب عن أبو لهب كل يوم اثنين لفرحته بمولد النبي

تساءل متصل يُدعى هشام، من القاهرة، عما إذا كان أبو طالب عم الرسول –صلى الله عليه وسلم- لم يدخل الإسلام قبل موته.

وعقب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "أحلى حياة" على فضائية "ltc"، اليوم الاثنين، بأنه لم يجزم بعدم إسلام أبو طالب قبل وفاته، والشيخ أحمد حسن الباكوري قال إن أبا طالب كمؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه لمصلحة الدعوة الإسلامية.

وتابع، أن أبو هلب يخفف عنه العذاب يوم القيامة؛ لكونه اعتق سويبة جاريته عندما دخلت تبشره بمولد النبي –صلى الله عليه وسلم، وكان شخصا عابدا للوثن، وقال الرواة أخبارًا عن الرسول –صلى الله عليه وسلم- أنه يخفف عن أبو لهب قدر من العذاب كل يوم اثنين لفرحه بمولد رسول الله، فما بال الموحد عندما يفرح بمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم- رغم أنف الوهابية.