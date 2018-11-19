الرئيس الإيراني: سنواصل تصدير النفط رغم العقوبات الأمريكية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن بلاده ستواصل تصدير النفط رغم العقوبات الأمريكية، وأعرب عن حرص طهران على توثيق علاقاتها مع دول الجوار.

وقال روحاني في خطاب ألقاه في مدينة خوي شمالي البلاد، إن "الولايات المتحدة تلومنا على إخفاقاتها في المنطقة.. لن نرضخ لهذا الضغط الذي هو جزء من الحرب النفسية ضد إيران". مضيفا، "لقد فشلوا في وقف صادراتنا النفطية. سنواصل تصديرها".

وأضاف روحاني أن واشنطن تفتقر إلى الدعم الدولي اللازم لعقوباتها ولفت إلى أنها منحت إعفاءات من العقوبات لثمانية مشترين كبار للنفط الإيراني.

وشدد روحاني على إخفاق مساعي واشنطن في إفشال علاقات إيران الخارجية، قائلا سنعمل "على تعزيز علاقاتنا مع العراق وتركيا وسائر الدول المجاورة".

وأضاف "الولايات المتحدة معزولة الآن. إيران تحظى بدعم العديد من الدول. باستثناء النظام الصهيوني [إسرائيل] وبعض البلدان في المنطقة، فلا تدعم أي دول أخرى الضغط الذي تمارسه واشنطن على إيران".

وتسعى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، وهم شركاء الولايات المتحدة في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 والذي تضمن رفع العقوبات مقابل كبح برنامجها النووي، والاتحاد الأوروبي إلى إيجاد سبل للتحايل على العقوبات الأمريكية.

وقلل روحاني من تأثير العقوبات الاقتصادية على الأوضاع المعيشية للشعب الإيراني، مشيرا إلى تصميم الحكومة على عدم رفع أسعار المواد الأساسية.