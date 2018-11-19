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ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع جوهرة كورنثيانز

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:38 م
ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع جوهرة كورنثيانز
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، توصل إلى اتفاق مع متوسط ميدان فريق كورينثيانز البرازيلي، بيدرينهو، البالغ من العمر٢٠ عامًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيدفع مبلغ 44 مليون يورو للتعاقد مع بيدرينهو وهو المبلغ الذي رفض برشلونه دفعه لشراء اللاعب على الرغم من امتلاكه افضلية التعاقد معه.

واتَّجه ريال مدريد لسوق أمريكا الجنوبية حيث تعاقد مع موهبتين برازيليتين وينتظر إتمام تعاقده مع الأرجنتيني بالاسيوس، لاعب ريفر بليت، البالغ 20 عاماً، بعد نهائي كوبا ليبيرتادوريس.

ويزور أندرياس سانشيز، رئيس كورينثيانز البرازيلي، مدريد حيث نشر النجم البرازيلي الظاهرة رونالدو، رئيس بلد الوليد، صوراً له في متحف ريال مدريد برفقة فلورنتينو بيريز.

ويلعب بيدرينهو في وسط الميدان، ويأمل رونالدو في أن يتعاقد معه ريال مدريد ويمنحه لفريقه بلد الوليد لتكون محطة أولى في تجربته الأوروبية.

وكان رونالدو البرازيلي وراء إقناع فينسيوس جونيور وروديريغو باللعب لريال مدريد، ويسعى دائمًا لخدمة فريقه السابق الذي يعتبر أحد رموزه.
المزيد عن: كورنثيلنز البرازيلي ريال مدريد بيدرينهو
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