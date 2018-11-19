3 أسباب تقرب زيدان من بايرن ميونيخ

في الوقت الذي يحاصر الغموض، المستقبل التدريبي لزين الدين زيدان، يُعد بايرن ميونخ الألماني من الوجهات المحتملة للمدرب الفرنسي الطموح.

وتزداد التكهنات حول مستقبل زيدان، خاصة وأن أسطورة فرنسا استطاع في ظرف وجيز، تحقيق نجاح مبهر مع الفريق الملكي، وقاده لحصد لقب دوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم.

وتؤكد تقارير صحفية أن بايرن ميونخ وضع زين الدين زيدان كهدف رئيسي لتدريب النادي البافاري، من أجل خلافة المدرب الحالي نيكو كوفاتش.

وربما يُعد بايرن ميونخ، االفريق المناسب لزيدان، من أجل مواصلة مسيرته التدريبية الناجحة، وحصد عدة ألقاب محلية وقارية مع العملاق البافاري في عالم الساحرة المستديرة، وذلك للاعتبارات التالية:

ظروف ملائمة



سيوفر بايرن ميونخ، البيئة المناسبة لنجاح زيدان في مهمته التدريبية، إذ يمتلك الفريق البافاري، مجموعة مميزة من اللاعبين.

كما يزخر بايرن ميونخ، بمواهب شابة قادرة على التوهج في المستقبل القريب، وهذا ما يُجيده زيدان، الذي يُعرف عنه اعتماده الكبير على الشباب واستخراج أفضل ما في جعبتهم، من أجل تطبيق فلسفته الكروية.

ولن يتردد النادي البافاري في فتح خزائنه المالية، وانتداب لاعبين يتناسبون مع فكر زيدان التدريبي، الذي يتركز بشكل كبير على اللعب الجماعي وحرمان الخصم من الكرة.

التعطش للألقاب الأوروبية



سيجد زين الدين زيدان، في بايرن ميونخ، فريقًا متعطشًا لتحقيق الألقاب، خاصة دوري أبطال أوروبا، حيث فشل البافاري في حصدها منذ عام 2013، عندما فاز بها على حساب بوروسيا دورتموند.

وقد ترجح لمسة زيدان السحرية وطموح بايرن ميونخ، كفة الفريق الألماني للسير بعيداً في هذه المسابقة وربما الظفر بها.

أهداف أخرى



سيضرب زين الدين زيدان، في حال تتويجه بالكأس ذات الأذنين، مع بايرن ميونخ، إذا رحل إليه، أكثر من عصفور بحجر واحد.

فمن جهة، سيثبت نجاحه فيما فشل فيه المدرب بيب جوارديولا مع بايرن ميونخ، ومن جهة أخرى، سيؤكد المدرب الفرنسي قدرته على اعتلاء منصات التتويج مع فرق مختلفة وليس ريال مدريد فقط.