ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"فودافون": رسم تنمية الموارد أثر بالإيجاب على سوق المحمول في مصر

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:26 م
فودافون: رسم تنمية الموارد أثر بالإيجاب على سوق المحمول في مصر
اثناء المؤتمر الصحفى
طباعة
أحمد الشيخ
 
قال الكسندر فرومان الرئيس التنفيذي  لشركة فودافون مصر، إن رسم تنمية الموارد، الذي فرضتهوالدولة على خطوط المحمول اخيرا، كان له تأثير إيجابي على السوق من الناحية الأمنية من حيث القضاء على الخطوط مجهولة المصدر، والحد من تهريب المكالمات الدولية بغض النظر عن تأثيرها على المبيعات.

وأكد فرومان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين،  أن فودافون ملتزمة بتوريد كافة الضرائب والرسوم التى أقرها الدولة احتراما للقانون، مشيرا أنها ملتزمة بدفع الضريبة العقارية عن كافة مواقع المحطات التى تقوم باستئجارها.
المزيد عن: فودافون مصر شركات الاتصالات رسوم التنمية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 6:10:03 PM