"فودافون": رسم تنمية الموارد أثر بالإيجاب على سوق المحمول في مصر

قال الكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن رسم تنمية الموارد، الذي فرضتهوالدولة على خطوط المحمول اخيرا، كان له تأثير إيجابي على السوق من الناحية الأمنية من حيث القضاء على الخطوط مجهولة المصدر، والحد من تهريب المكالمات الدولية بغض النظر عن تأثيرها على المبيعات.





وأكد فرومان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن فودافون ملتزمة بتوريد كافة الضرائب والرسوم التى أقرها الدولة احتراما للقانون، مشيرا أنها ملتزمة بدفع الضريبة العقارية عن كافة مواقع المحطات التى تقوم باستئجارها.