"كريمة" لمنكري الاحتفال بالمولد النبوي: "هم البدعة ولا يفهمون التشريع الإسلامي"

استنكر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، من يتحدثون عن أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، قائلًا: "من يقولون ذلك هم بدعة؛ لأنهم لا يفهمون التشريع الإسلامي، فالاحتفال بالموالد النبوي من المصالح المرسلة".

وطالب "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "أحلى حياة" على فضائية "ltc"، اليوم الاثنين، بجعل يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم عيدًا، قائلًا: "إن الرسول عندما سُأل عن سبب صيامه يوم الاثنين، قال هذا يوم ولدت فيه".

وتابع، أن سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهما السلام جاء عنهما في القرآن: "وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ"، مؤكدًا أن مولد أي نبي أو رسول أو صديق هو يوم مبارك.