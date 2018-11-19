إحباط محاولة تهريب 10طن دقيق مدعم في السوق السوداء بقها

نجحت مباحث قسم شرطة قها، في ضبط سيارة محملة بـ10طن دقيق بلدى مدعم، قبل ترويجها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة قها بضبط السيارة رقم (ق ن ب 3594) قيادة المدعو"ف. س. إ" 29 سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، محمل عليها (200 شيكارة دقيق بلدى مدعم، وزنت جميعها 10 طن ) قبل بيعها بالسوق السوداء.



