مصر تفوز بمنصب سكرتارية المجلس العالمي للفرانشايز للمرة الثانية

أعلن طارق توفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للفرنشايز اليوم الاثنين فوز مصر بمنصب سكرتارية المجلس العالمي للفرنشايز بالانتخاب في التجديد النصفي للمره الثانية و ذلك لعامين اخرين بداية من ابريل 2019 الي ابريل 2021 .





وأوضح توفيق أن المنصب يتيح لمصر عالميًا التركيز على نقاط القوة وشرح مميزات الاستثمار في مصر والتعريف بكل القوانين التي تلزم أي مستثمر جديد و هو ما تم استثمارة خلال اجتماعات المجلس العالمي للفرانشايز التي استضافتها مصر خلال الفترة من 17-19 نوفمبر الجاري المقامه بالتوازي مع افتتاح المعرض السادس عشر للفرانشايز .





وأضاف، أن مثل هذة الخطوات تؤهل لوضع السوق المصرية أمام أعين المستثمرين الدوليين لجذب استثمارات جديدة وفتح مجالات أخرى للاستثمار والتجارة.





كما فاز الدكتور حاتم زكي عضو مجلس الادارة التنفيذي للجمعية المصرية للفرانشايز برئاسة الامانة العامه للمجلس العالمي للفرانشايز بالتزكية تقديرا لجهودة و كفائته في ادارة شؤون المجلس العالمي للفرانشايز علي مدار العاميين الماضيين .





و قال الدكتور حاتم زكي تعمل الجمعية علي توعية و تدريب الشركات المانحة للامتياز المحلية و رفع مستواها للتمكن من المنافسة علي الصعيد المحلي و الإقليمي.





كما أعلن عن الاتفاق مع الجمعية الأمريكية للفرانشايز IFA لتقديم شهادة " مدير فرانشايز محترف" لأول مرة بمصر و الشرق الأوسط , كذلك تقوم الجمعية المصرية للفرانشايز للأعداد لأول مؤتمر قانوني عالمي للفرانشايز بالقاهرة يوميي 12و13 يناير 2019 بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي و بمشاركة كبار القانونيين بمصر و العالم .





إضافة لذلك أعلن الدكتور حاتم زكي، انضمام روسيا البيضاء الي اتحاد المجلس العالمي للفرانشايز كعضو جديد اضافه الي انة تم الاتفاق علي ان تستضيف ابوظبي اجتماعات المجلس العالمي للفرانشايز 2019 .