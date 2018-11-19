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محمد صلاح أفضل من نيمار وكين في قائمة هدافي أوروبا

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:55 م
محمد صلاح أفضل من نيمار وكين في قائمة هدافي أوروبا
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الفجر الرياضي
 
تواجد النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في المركز الخامس في قائمة أفضل الهدافين بدوريات أوروبا الكبرى في 2018.
 
وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فإن محمد صلاح سجل 21 هدفا فى 27 مباراة في الدوري الإنجليزى الممتاز مع ليفربول في 2018 ليحتل المركز الخامس.

وجاء كريستيانو رونالدو في صدارة قائمة أفضل الهدافين بدوريات أوروبا الكبرى في 2018،  بعدما سجل 30 هدفا فى 27 مباراة بواقع 22 هدفاً مع ريال مدريد الاسباني و8 أهداف مع يوفنتوس الايطالي، ثم ليونيل ميسي قائد برشلونة الاسباني في المركز الثاني بعدما سجل 28 هدفا في 29 مباراة، يليه لويس سواريز في المركز الثالث بعدما سجل 24 هدفا في 31 مباراة مع الفريق الكتالوني بمسابقة الدوري الاسباني.

ونجح محمد صلاح في التفوق على ماورو ايكاردي قائد إنتر ميلان الايطالي، ونيمار وإدينسون كافاني ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهاري كين قائد توتنهام الانجليزي، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزى، فى قائمة أفضل الهدافين بدوريات أوروبا الكبرى.
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