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ما يجب تناوله للحفاظ على وزنك

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:46 م
ما يجب تناوله للحفاظ على وزنك
ما يجب تناوله للحفاظ على وزنك
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للحفاظ على وزن صحي يجب تناول مواد غذائية فقيرة بالسكريات والحبوب المعالجة، وفقا لما توصل إليه علماء بكلية الطب بجامعة هارفرد وخبراء مستشفى الأطفال في بوسطن.

وأكد العلماء أن هذه المواد الغذائية تساعد على تخفيض خطر الأمراض المزمنة، بحسب موقع MedicalXpress.

وفقا لرأي الخبراء، فمن الضروري إيلاء اهتمام خاص بنوعية المواد الغذائية، لذلك ينصحون بتناول الدهون غير المشبعة بدلا من الدهون المشبعة، وكذلك تناول الحبوب الكاملة والخضروات بدلا من الكربوهيدرات المعالجة.
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