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ريال مدريد مهدد بخسارة 5 لاعبين أمام إيبار

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:41 م
ريال مدريد مهدد بخسارة 5 لاعبين أمام إيبار
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الفجر الرياضي
 
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد، قد يفقد 5 للاعبين في مواجهة إيبار، في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، استدعى لاعبيه للمشاركة في أول حصة تدريبية هذا الأسبوع، بعد اقتراب عودة الدوليين.

وتابعت الصحيفة أنه من المتوقع غياب الخماسي مارسيلو وداني كارفاخال وسيرجيو راموس وفاييخو وماريانو دياز، عن رحلة الفريق إلى إيبار.
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