تعرفي على صفات الرجل النرجسي

إليكِ عزيزتي المراة 5 علاماتتعرفين من خلالها صفات الرجل النرجسي، وفقا لعلماء علم النفس:-





عاطفيا غير واثق، يعتقد أن الرجل النرجسي يتحكم بسلوكه تماما، ولكنه في الواقع غير واثق تماما في قواه الشخصية، وأحيانا يتفاعل بحدة مع بعض الأمور لا يمكن للشخص الطبيعي أن يتفاعل معها. الرجل النرجسي شديد الحساسية، وغضبه المميز هو رد فعل على تهديد محتمل لذاته الهشة، يطلق على هذه الحالة "الغضب النرجسي".





الشعور باستثنائيته وتفوقه، الذي يعيش مع شخص نرجسي يلاحظ بسرعة أنه يعتبر نفسه شخصا استثنائيا ويجب التعامل معه بصورة خاصة، والرجال النرجسيون واثقون من أن لهم الحق في كل شيء. لذلك عند المناقشة معه ستسمعه يقول "لست مهتما برأيك" أو "لا أريد النقاش معك|





جدال الأطفال، يناقش النرجسي عادة كما يفعل الأطفال، فنسمع في عباراته أثناء النقاش أو الخلاف، "لم تسمعني حتى النهاية" أو "ببساطة لم أقل الشيء الذي كنتم ترغبون بسماعه" أو "أنت الشخص الوحيد الذي لدي مشاكل معه".





كذاب بطبيعته، يمكن ملاحظة الكذب عند الشخص النرجسي منذ أول يوم معه، لأن الكذب هو جزء من شخصيته. فهو يكذب عن ماضيه وعن كيفية التعامل غير الصحيح معه من جانب المحيطين به الذين له فضل كبير عليهم. والمثير في الأمر أن النرجسيين يصدقون أكاذيبهم ومن المستحيل إقناعهم بذلك.



