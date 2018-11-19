الأهلي يعلن جاهزية "كوليبالي" لمواجهة الوصل الإماراتي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعفاء المالي ساليف كوليبالي من المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، فيما سيكون اللاعب جاهزا للسفر غدا مع بعثة الفريق إلى الإمارات.





ويلتقي الأهلي مع الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.





وكان كوليبالي، قد شارك مع منتخب مالي في مباراة الجابون التي انتهت بفوز المنتخب المالي بهدف نظيف وتأهله بشكل رسمي إلى أمم افريقيا 2019 التي ستقام في الكاميرون.



