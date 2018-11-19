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بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ "السيسي" بذكرى الاحتفال بالمولد النبوي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:41 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيسي بذكرى الاحتفال بالمولد النبوي
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ماريان عيد
 

أرسل البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

 

وجاء نص البرقية كالتالي: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد المولد النبوي، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".

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