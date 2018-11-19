محمد هاني يبدأ الجري حول الملعب في الأهلي

بدأ محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجري حول الملعب، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.





واشتكى هاني من جزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، وأدى برنامجا علاجيا وتأهيليا خلال الفترة الماضية.





وأدى هاني، جلسة في «الجيم» ثم بدأ مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب.





ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل التي تقام في الإمارات يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.



