دراسة تكشف الصفات التي تجذب أي امرأة في العالم إليك





إلى من تنجذب المرأة أكثر: الرجل الذي يعطي الأولوية للعمل أم للأسرة؟ أثار هذا السؤال فضول باحثيْن بلجيكييْن في علم النفس. وللإجابة عليه، أجرى العالمان دراسة عبارة عن 3 دراسات استقصائية، في الأولى استجوب الباحثان 87 طالبة عن نوع الرجال الذي يفضلنه بشكل عام والمواصفات التي يتمنينها في شريك المستقبل.





أما في الثانية فجرى استجواب 224 مشاركة من مختلف الفئات العمرية. واقتصرت الدراسة الثالثة على عينة من النساء المتزوجات أو المرتبطات.





وتبيّن أنّ العينة في الدراسة الأولى وجدت الرجل العاطفي الذي يحب الأسرة أكثر جاذبية من الرجل الذي يعطي الأولوية للعمل. وفي الدراسة الثانية، أعربت النساء عن أملهن في أن يكون شريك حياتهن شخصا يحب الأسرة ويعطيها الأولوية. أمّا الدراسة الأخيرة فخلصت إلى أن المتزوجات أوضحن أنه كلما كان الرجل يركز على عائلته أكثر من عمله كلما شعرن بسعادة أكبر في حياتهن العاطفية.





وعليه، أكّد الباحثان أنّ النساء ينظرن إلى الرجل المرتبط بأسرته على أنه سيكون أبا صالحا وسندا لها، وهذا ما يجعلهن يفضلن الارتباط به.



