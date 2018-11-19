محافظ كفر الشيخ يهنئ السيسي بالمولد النبوي الشريف





وجاء في نص البرقية:





"فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء وأجهزة المحافظة، بخالص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة المولد النبوي الشريف، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن، وأننا إذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة ندعو الله عز وجل أن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية وقد تمتعوا بالسلام والاستقرار والأمان، حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه خير مصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير".



كما بعث محافظ كفر الشيخ، أيضا ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وعدد من الوزراء والمحافظين، لتهنئتهم بهذه المناسبة العطرة، سائلًا الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.



وهنأ أبناء وأجهزة المحافظة بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة العطرة بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والنماء أرجاء المحافظة، مطالبًا القيادات التنفيذية بمضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض محافظة كفرالشيخ.

بعث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.