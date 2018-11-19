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بدء فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:50 ص
بدء فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
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ندى محمد
 

انطلقت فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، اليوم الاثنين، حيث ألقى الأمين العام للجامعة العربية، كلمته أمام الحضور في مقر جامعة الدول بالقاهرة.

 

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، الكلمة، حيث أكد "العربي" أن عقد هذا الأسبوع للعام الثاني هو دليل ومؤشر على الجدية والاهتمام من الدول العربية بالتنمية، خاصة مع وجود بعض الشكوك لديه عند طرح الفكرة في البداية ولكن الواقع كشف عكس ذلك، متقدما بالشكر للجميع على الحماس والرعاية الكريمة لمصر في هذا الجهد.

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