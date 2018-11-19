الأهلي يطير إلى دبي الثلاثاء استعدادا لمواجهة الوصل

تغادر بعثة الأهلي المصري، صباح الثلاثاء، إلي مدينة دبي، استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي، المقرر لها مساء الخميس، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.





وكشف محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن سمير عدلي المدير الإداري في النادي، سيغادر اليوم الإثنين إلي الإمارات، لإنهاء كافة الأمور الخاصة بحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب، قبل تلك المواجهة المهمة.





وأضاف أن الفريق سيغادر الي دبي صباح الثلاثاء علي أن يخوض تدريباته بأحد الملاعب الفرعية، ثم يختتم مرانه الرئيسي في إستاد الوصل الذي ستقام عليه المباراة.





ويسبقها المباراة مؤتمر صحفي للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، بجانب قائد الفريق حسام عاشور، كما تنص لوائح الاتحاد العربي.





وتعادل الفريقان ذهابا في مصر بنتيجة 2-2.



