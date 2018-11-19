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عبد الستار المليجي: نقابة العلميين هي الاستشاري الأول للدولة في المشروعات التنموية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:24 ص
عبد الستار المليجي: نقابة العلميين هي الاستشاري الأول للدولة في المشروعات التنموية
السيد عبدالستار المليجي - أرشيفية
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آيات عامر
 
قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إن أهم ما نحتاجه في الفترة الحالية هو الاعتراف بأن نقابة العلميين، هي الاستشاري الأول للدولة في كافة المشاريع التي تنوي تطبيقها، لضمها عددا كبيرا من الخبرات في جميع مجالات التنمية، بالإضافة إلى كثرة تواجد العلميين في المؤسسات الإدارية العليا للدولة.

وأضاف في تصريحات إلى "الفجر"، أنه لا بد من تكليف خريجي كليات العلوم في مجالات التنمية الجديدة بالأخص مجال غزو الصحراء وتحسين أحوالها، وإنشاء المدن الجديدة والمواقع الصناعية الجديدة، بجانب تواجدنا في مناطق الاستكشاف والتعدين والتصنيع، ويؤدى ذلك لتقدم الدولة في خلال ال10 سنوات القادمين.

وأوضح أن النقابة تحتاج كل الدعم من الدولة وتيسيرات الجهات التنفيذية ودعم أعضائها.

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