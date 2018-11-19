"أمهات مصر": غياب تام للإشراف على الطلاب بأغلب المدارس

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك عدد كبير من المدارس بها غياب شبه تام للإشراف علي الطلاب واليوم الدراسي.





وأضافت في تصريحات صحفية، أن غياب الإشراف يتسبب في وقوع مشاجرات وإصابات وتصرفات غير لائقة بين الطلاب خاصة في "الفسحة"، مشيرا إلي وجود تدافع كبير بين الطلاب عند انتهاء اليوم الدراسي ويتسبب في حدوث إصابات للطلاب خاصة الصغار علي سلالم المدرسة، وكذلك حدوث مشاجرات بين طلاب المراحل المختلفة وتعدي الكبار علي الصغار في بعض المدارس، مطالبة الوزارة والمديريات التعليمية بالتشديد علي المدارس في الإشراف وتواجد مشرف بكل دور بالمدرسة ومتابعة الطلاب.





وتفاعل أولياء الأمور، على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: "ابني في مدرسة خاصة بالمنصورة، وكام مره ييجى مضروب من أولاد أكبر منه فى السن، ووضع الاشراف سئ والأولاد بيضربوا بعض ومحدش بيقولهم انتم فين بالرغم من إنها مدرسة خاصة، ولما نتكلم يقولوا الكثافه عاليه وطبعا الكثافه ارتفعت فى ال٣ سنوات اللى فاتت بسبب المحافظ اللى كان موجود كل ما المدير يرفض حد ولى الأمر يجيب تأشيره من المحافظ والمدير يقبله والفصول عدت ٧٠ طالب فى الفصل وأصبحت مثل الحكومى كمستوى، وابنى كان مره عينه هتروح لولا ستر ربنا".





وأضافت ولية أمر: "والله حضرتك احنا في مدرسة حكومية، أول الترم ما ابتدي ولا فيه إشراف ولا أي حاجه، والميس كمان بتسيب العيال في الفصل لوحدهم وبتوقف عليهم عيال من ٦ ابتدائي وتنزل معرفش بتروح فين والعيال في المرواح بتبقي مدعكه واللي بيقع ويدوسوا عليه وحاجه اخر إهمال"، وتابعت ولي أمر أخري: "لا للأسف الإشراف شكليا موجود لكن فعليا لأ، الولاد الصغيرين بيتضربوا من اللي أكبر منهم ولما بيشتكوا للأخصائيه أو مديره مش بيتم التعامل مع الشكوي إلا بوجود ولي الأمر، ابني في اولي ابتدائي وجالي مسحول قبل كدا وكل يوم يحكيلي عن أصحابه اللي بيتضربوا من ولاد أكبر منهم وطبعا في المرواح حدث ولا حرج، لولا أن بقول لإبني يستني في مكان معين كان زمانه اتهرس، مفيش نظام ولا اهتمام بالأطفال الصغيره خالص".





واستكملت أخرى: " يعني اسمحوا لي اني ادخل، أنا شايفة إن معظم الشكاوى إن الطلاب هما اللي بيعتدوا على بعض بالضرب، لو البيت اهتم أنه يعرف ابنه ان دي مدرسة مش ساحة فرد عضلات، المدرس هيعمل ايه ولا ايه، اصلا المدارس المفروض يكون فيها مشرفين وتبقى دي شغلتهم".





وأوردت أخرى: "احنا فى مدرسة تابعة لإدارة عين شمس التعليمية، ماعندناش وجود اصلا لمشرفين دور والنتيجة طبعا خناقات بين طلبة الاعدادى والثانوى واخرهم خناقة كانت كارثة بين الطلبة وكان فيها إصابات، ودى كمان مدرسة مشتركة وفيها اطفال من كى جى وابتدائى وممكن يتأذوا".





وفي المقابل قالت أخرى: "اللهم لا حسد، مدرستنا إلى حد ما الإشراف فيها علي أكمل وجه، وفى كثافة عدديه مع الطلاب وفى اهتمام فعلا من أول حصانه Kg لحد الإعدادى من اول دخول الطالب من باب المدرسه حتى وقوفه فى الطابور إلى صعوده إلى نزوله لفسحه حتى نزوله أثناء الحصص المعامل والألعاب فى الفناء حتى خروجه، بجد اجمل واحسن حاجه فى مدرستنا النظام والاشراف أمانه".



