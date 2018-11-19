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ارتفاع عدد ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا إلى 80 شخصا (فيديو)

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:13 ص
ارتفاع عدد ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا إلى 80 شخصا (فيديو)
حرائق غابات كاليفورنيا
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وكالات
 
 نقلت قناة "إي بي سي نيوز" عن خدمة الإطفاء التابعة لولاية كاليفورنيا، أن عدد ضحايا حرائق الغابات ارتفع إلى 80 شخصا.

وأعلن، سابقا، عن ارتفاع عدد الأشخاص المفقودين إلى 1276، بالإضافة إلى ارتفاع عدد القتلى جراء الحرائق إلى 76 شخصا.

ووفقا للقناة، فقد تم  تحديد 63 من 80 جثة، في مقاطعة بوت.

وقد انخفض عدد المفقودين إلى 1202 شخصا.

وشارك أكثر من 8000 من رجال الإطفاء على مستوى الولاية محاربين حرائق الغابات التي دمرت أكثر من 7000 مبنى وحرقت أكثر من 840 كيلومترا مربعا، وتم إجلاء 300 ألف شخص.

وبدأت حرائق الغابات في كاليفورنيا، في 8 نوفمبر، لتصبح الأكثر تدميرا في تاريخ الولاية، وما زالت هناك حرائق أخرى حتى الآن في جنوب الولاية، وولسي، وهيل.

واعتبر حريق "تابس"، الذي حدث أيضا في شمال الولاية، الأكثر تدميرا في تاريخ كاليفورنيا، وقد نشب في أكتوبرعام 2017، حيث غطى ما يقرب من 15 ألف هكتار ودمر أكثر من 5.5 ألف مبنى.

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