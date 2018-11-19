كشف وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، اليوم الإثنين، عن أن جولة جديدة من محادثات أستانة حول سوريا ستنعقد يومي 28 و29 نوفمبر الجاري.





ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عنه القول: "ممثلو الدول الضامنة لعملية أستانة، روسيا وتركيا وإيران، اتفقوا على عقد الاجتماع الدولي المقبل رفيع المستوى حول التسوية السلمية في سوريا في إطار عملية أستانة يومي 28 و29 نوفمبر".





وأعلن وزير الخارجية الكازاخستاني عن توجيه دعوة لكل من الأمم المتحدة والأردن للمشاركة في الاجتماع كمراقبين.





وأشار إلى أنه "من المخطط عقد هذا الاجتماع بالشكل التقليدي بمشاركة وفود الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة".





جدير بالذكر أن الاجتماع الماضي للدول الضامنة على مستوى نواب وزراء الخارجية عقد في 23 أكتوبر الماضي بالعاصمة الروسية موسكو. كما التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء الماضي، مع نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، وكبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، اللذين زارا موسكو لإجراء مشاورات بين الدول الضامنة حول سوريا.





ويشار إلى أن روسيا وإيران حليفتان رئيسيتان للحكومة السورية، بينما تدعم تركيا المعارضة.