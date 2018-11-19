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بوتين يبلغ بنس: روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأميركية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
بوتين يبلغ بنس: روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأميركية
بنس وفلاديمير بوتين
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وكالات
 
ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن روسيا ليس لها صلة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية في 2016.

وقال متحدث باسم الكرملين إن بوتين وبنس أجريا محادثات في سنغافورة الأسبوع الماضي بشأن القضايا الرئيسية التي يمكن أن تناقش خلال الاجتماع المقبل بين بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي من المتوقع عقده خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في أواخر نوفمبر.

ونقلت "إنترفاكس" عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله إن بنس أثار قضية التدخل الخارجي في الانتخابات الأميركية ولكن بوتين أبلغه أن"الدولة الروسية لم يكن لها صلة.. ولا يمكن أن يكون لها أي صلة بالتدخل" في أي عملية انتخابية.

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