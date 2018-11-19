ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاشور: "كل خريجي الحقوق كانوا بينضموا لنقابة المحامين حتى لو كانوا سواقين تكاتك"

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:48 ص
عاشور: كل خريجي الحقوق كانوا بينضموا لنقابة المحامين حتى لو كانوا سواقين تكاتك
سامح عاشور
طباعة
نعيم يوسف
 
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن عدد المنضمين للنقابة وصل إلى 600 ألف شخص، وكل شخص حصل على ليسانس حقوق حمل الكارنية، حتى إذا كان يعمل على "توك توك".

وأضاف "عاشور"، في لقاء مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، أنهم طبقوا القانون بحزم، وتم "التنقية الرقمية" للمحامين، ووصل العدد الآن إلى حوالي 200 ألف محامي.

وتابع نقيب المحامين، أن القانون ينص على ضرورة أن يكون المحامي مشتغل فعليا، ويتم تنظيم هذا الأمر، وعلى المحامى تقديم ما يثبت عمله بالمهنة.
المزيد عن: نقابة سامح عاشور توك شو المحامين أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 8:30:02 AM