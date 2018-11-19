عاشور: "كل خريجي الحقوق كانوا بينضموا لنقابة المحامين حتى لو كانوا سواقين تكاتك"



وأضاف "عاشور"، في لقاء مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، أنهم طبقوا القانون بحزم، وتم "التنقية الرقمية" للمحامين، ووصل العدد الآن إلى حوالي 200 ألف محامي.



وتابع نقيب المحامين، أن القانون ينص على ضرورة أن يكون المحامي مشتغل فعليا، ويتم تنظيم هذا الأمر، وعلى المحامى تقديم ما يثبت عمله بالمهنة.

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن عدد المنضمين للنقابة وصل إلى 600 ألف شخص، وكل شخص حصل على ليسانس حقوق حمل الكارنية، حتى إذا كان يعمل على "توك توك".