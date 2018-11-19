"العناني": إقامة الأفراح في الأماكن الآثرية "ممنوع"



وتابع "العناني"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، ويقدمه وائل الإبراشي، أنه أصدر قرارًا رسميا، بمنع الأفراح منذ عام 2016، في القلاع، والأماكن الأثرية ذات الطابع الديني، والمعابد والأهرامات، بالرغم من الإغراءات التي تأتي من خارج مصر لإقامة أفراح عندها، بمبالغ ضخمة جدا.



وأضاف الوزير، أن ما حدث مؤخرًا في الكرنك، كان عبارة عن إشهار زواج، خلال حفل عشاء، وتم عمل تغيير في قيادات المنطقة وإحالة الواقعة للنيابة للتحقيق فيها.

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه بعد تولي الوزارة بشهر واحد، وجد وسائل الإعلام تتحدث عن إقامة فرح في قلعة قايتباي بالإسكندرية، بموافقة أحد المسئولين.