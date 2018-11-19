متحدث "البرلمان": "الحكومة اقترحت زيادة 5 جنيهات على استخراج المستندات واحنا خليناها 15" (فيديو)



وأضاف "حسب الله"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن الحكومة اقترحت وضع 5 جنيهات على كل ما يستخرج من أوراق ومستندات من خلال وزارة الداخلية، مضيفًا: "وإحنا في البرلمان وصلناها 15 جنيها كحد أقصى، لكي لا يكون هناك تعديل أخر للقانون بعد عدة سنوات".



وتابع المتحدث باسم البرلمان، أن هذا القانون كان عليه إجماع من مجلس النواب، وأن هذا أقل شيء تقدمه الدولة لأسر الشهداء.

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان المصري، إن مجلس النواب أقر مشروع صندوق رعاية ضباط الشرطة وأسرهم.