"مواصلات مصر": تخريب الحافلات تصرفات فردية حتى الآن



وأضاف "القطان"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أنهم نشروا هذه الأفعال على الصفحة حتى لا تتكرر وتتحول إلى ظاهرة، خاصة وأنها سبق وحدث ذلك عندما تم الدفع بالحافلات في البداية.



وتابع، أن هذا تم اكتشافه من خلال المتابعة المستمرة، وتم تغيير الأشياء التي تدمرت، حيث تسعى الشركة لتقديم خدمة ترضي الجمهور في النقل الجماعي.

قال العميد عباس القطان، المتحدث باسم شركة "مواصلات مصر"، إنه تم تخريب بعض السيارات التابعة للشركة من قبل المواطنين، وهي إلى الآن "تصرفات فردية"، مشددا على أنه تتم عمل صيانة يومية لهذه الحافلات.