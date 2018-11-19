ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"مواصلات مصر": تخريب الحافلات تصرفات فردية حتى الآن

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:33 ص
مواصلات مصر: تخريب الحافلات تصرفات فردية حتى الآن
طباعة
نعيم يوسف
 
قال العميد عباس القطان، المتحدث باسم شركة "مواصلات مصر"، إنه تم تخريب بعض السيارات التابعة للشركة من قبل المواطنين، وهي إلى الآن "تصرفات فردية"، مشددا على أنه تتم عمل صيانة يومية لهذه الحافلات.

وأضاف "القطان"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أنهم نشروا هذه الأفعال على الصفحة حتى لا تتكرر وتتحول إلى ظاهرة، خاصة وأنها سبق وحدث ذلك عندما تم الدفع بالحافلات في البداية.

وتابع، أن هذا تم اكتشافه من خلال المتابعة المستمرة، وتم تغيير الأشياء التي تدمرت، حيث تسعى الشركة لتقديم خدمة ترضي الجمهور في النقل الجماعي.
المزيد عن: مواصلات مصر حافلات توك شو أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 6:40:02 AM