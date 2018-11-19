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عاجل.. رد ناري من اتحاد الكرة على تصريحات وزير الشباب والرياضة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:52 ص
عاجل.. رد ناري من اتحاد الكرة على تصريحات وزير الشباب والرياضة
اشرف صبحي
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الفجر الرياضي
 

تعجب أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري من تصريحات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن مشروع الـ1000 محترف.

 

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "يعني ايه مشروع الـ1000 محترف؟ ليه ميبقوش 100 الف مثلاً ؟.

 

وتابع: "ممكن اطلع اقول اني بعمل مشروع يكون نموذج لاخراج محترف جديد، بعض الكلام الي بيتقال بينطبق عليه مثل الطريق إلى جنهم مفروش بالنوايا الحسنة".

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