بيع جائزة "جولدن جلوب" الوحيدة لمارلين مونرو بسعر قياسي





قال مسؤولون في دار مزادات "جوليانز"، إن جائزة "جولدن جلوب" (الكرة الذهبية) الوحيدة التي حصلت عليها، نجمة الإغراء الأمريكية الراحلة، مارلين مونرو، بيعت بمبلغ قياسي مقداره 250 ألف دولار، في مزاد أقامته الدار في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وسطرت جائزة "ممثلة العالم المفضلة"، التي حصلت عليها النجمة العالمية عام 1961 من رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، اسم مونرو مجددا في صفحات التاريخ بعد أن حققت أعلى رقم تباع به جائزة "جولدن جلوب" في مزاد.



كما شهد مزاد "أيكونز آند أيدولز: هوليوود" الذي أقامته دار "جوليانز" يومي الجمعة والسبت الماضيين، بيع سيارة سوداء مكشوفة ذات مقعدين كانت تملكها مونرو من طراز "فورد ثاندربيرد"، وتعود إلى عام 1956، وحصدت السيارة 490 ألف دولار، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها تلك السيارة في مزاد.





وإلتقطت صور لمونرو، وهي تقود السيارة مع زوجها الكاتب المسرحي آرثر ميلر، بعد وقت قصير من زفافهما في يونيو 1956.





وظلت السيارة ملكا لمونرو لمدة 6 سنوات حتى فترة وجيزة قبل وفاتها في عام 1962.









