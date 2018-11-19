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المدير الفني للقيس: الفوز على ملوي مهم وجميع المباريات كؤوس

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:28 ص
المدير الفني للقيس: الفوز على ملوي مهم وجميع المباريات كؤوس
مظاليم
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سالم خليل
 

أشاد ربيع السيد المدير الفني للقيس بالفوز الذي حققه فريقه على فريق ملوي المتصدر للقمة، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق الانتصارات في كل المباريات.

 

وأضاف السيد في تصريح خاص لـ"الفجر الرياضي" بأن إمكانيات لاعبي القيس تساعدهم على مواصلة العروض القوية، رغم صعوبة اللقاء.

 

وتابع بأن الفريق سيطر علي مجريات المباراه لكن الذي كان ينقص الفريق هو إضاعة الفرص السهلة، مختتما حديثه بأن جميع المباريات ستكون كؤوس خلال المرحلة المقبلة.

 

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