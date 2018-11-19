المغني العالمي Massari يكشف موقف عمرو دياب من غنائه "حبيبي يا نور العين" (فيديو)





أكد المغني العالمي مساري Massari حصوله على موافقة مسبقة من الهضبة عمرو دياب، قبل إقدامه على إعادة ريمكس أغنية "حبيبي يا نور العين" الشهيرة للهضبة، بمشاركة المطربة اللبنانية مايا دياب، والمغني العالمي فريش مونتانا.





وأشار مساري، خلال لقائه مع كاميرا "its show time"، المذاع على قناة "CBC" إلى أنه اختار إعادة غناء "حبيبي يا نور العين" على وجه التحديد لأنها الأغنية الوحيدة باللهجة العربية التي كان يستمع إليها في فترة شبابه بكندا.