دي يونج: أتمنى اللعب بجوار ميسي.. وسأحسم مصيري في نهاية الموسم

أعرب الهولندي فرينكي دي يونج نجم أياكس عن سعادته برغبة برشلونة في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأكد أنه سيتخذ القرار نهاية الموسم.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : " أشعر بالسعادة بسبب الأخبار التي تتحدث عن رغبة برشلونة في التعاقد معي. أتمنى اللعب بجانب ليونيل ميسي نجم الفريق، كما أنني كنت حريص على مشاهدة مباريات للثنائي السابق في وسط برشلونة تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا".

وأضاف : "في نهاية الموسم سنتخذ القرار النهائي بشأن مستقبلي".

واختتم دي يونج تصريحاته قائلاً : " أقرأ التقارير التي تتحدث عن انتقالي لبرشلونة، جدي هو أول من أبلغني بهذه الأخبار".

يذكر أن النجم الهولندي يُعد أحد أهم أهداف برشلونة لتعزيز خط الوسط في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكن النادي الكتالوني يجد منافسة شرسة من مانشستر سيتي على ضمه.