ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دي يونج: أتمنى اللعب بجوار ميسي.. وسأحسم مصيري في نهاية الموسم

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
دي يونج: أتمنى اللعب بجوار ميسي.. وسأحسم مصيري في نهاية الموسم
دي يونج
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 

أعرب الهولندي فرينكي دي يونج نجم أياكس عن سعادته برغبة برشلونة في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأكد أنه سيتخذ القرار نهاية الموسم.

 

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : " أشعر بالسعادة بسبب الأخبار التي تتحدث عن رغبة برشلونة في التعاقد معي. أتمنى اللعب بجانب ليونيل ميسي نجم الفريق، كما أنني كنت حريص على مشاهدة مباريات للثنائي السابق في وسط برشلونة تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا".

 

وأضاف : "في نهاية الموسم سنتخذ القرار النهائي بشأن مستقبلي".

 

واختتم دي يونج تصريحاته قائلاً : " أقرأ التقارير التي تتحدث عن انتقالي لبرشلونة، جدي هو أول من أبلغني بهذه الأخبار".

 

يذكر أن النجم الهولندي يُعد أحد أهم أهداف برشلونة لتعزيز خط الوسط في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكن النادي الكتالوني يجد منافسة شرسة من مانشستر سيتي على ضمه.

 

المزيد عن: ميسي رياضة دي يونج برشلونة اياكس الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
-
x
21:45
-
هولندا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/19/2018 3:40:02 AM