٨ معلومات عن سعاد مكاوي في ذكرى ميلادها
تحل اليوم الإثنين، الذكرى التسعين على ميلاد الفنانة الراحلة سعاد مكاوي.
وفي السطور التالية يقدم "الفجر الفني" ٨ معلومات عنها.
١- ولدت سعاد مكتوب في التاسع عشر من نوفمبر ١٩٢٨.
٢- والدها هو الملحن الراحل محمد مكاوي.
٣- بدأت مسيرتها بتقديم أغاني المونولوجات، واشتهرت بتقديم أغاني ثنائية في السينما، وكان أشهر دويتو قدمته هو "عايز أروح" مع إسماعيل ياسين في فيلم "المليونير".
٤- شاركت في قرابة ١٨ فيلم، أشهرها: "المليونير"، و"ليلى بنت الأغنياء"، و"نهارك سعيد".
٥- قدمت مئات الأغنيات، منها: "وحشني كتير"، و"أكبر من النسيان"، و"لما رمتنا العين".
٦- تزوجت من المخرج عباس كامل، ثم محمد الموجي ثم الموسيقار الدكتور محمد إسماعيل.
٧ - ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة، ثم عادت في تسعينات القرن الماضي.
٨- توفيت في العشرين من يناير الماضي عن عمر ناهز الثمانين عامًا.