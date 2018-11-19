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٨ معلومات عن سعاد مكاوي في ذكرى ميلادها

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:57 ص
٨ معلومات عن سعاد مكاوي في ذكرى ميلادها
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شيماء عطية
 

تحل اليوم الإثنين، الذكرى التسعين على ميلاد الفنانة الراحلة سعاد مكاوي.


وفي السطور التالية يقدم "الفجر الفني" ٨ معلومات عنها.


١- ولدت سعاد مكتوب في التاسع عشر من نوفمبر ١٩٢٨.


٢- والدها هو الملحن الراحل محمد مكاوي.


٣- بدأت مسيرتها بتقديم أغاني المونولوجات، واشتهرت بتقديم أغاني ثنائية في السينما، وكان أشهر دويتو قدمته هو "عايز أروح" مع إسماعيل ياسين في فيلم "المليونير".


٤- شاركت في قرابة ١٨ فيلم، أشهرها: "المليونير"، و"ليلى بنت الأغنياء"، و"نهارك سعيد".


٥- قدمت مئات الأغنيات، منها: "وحشني كتير"، و"أكبر من النسيان"، و"لما رمتنا العين".


٦- تزوجت من المخرج عباس كامل، ثم محمد الموجي ثم الموسيقار الدكتور محمد إسماعيل.


٧ - ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة، ثم عادت في تسعينات القرن الماضي.


٨- توفيت في العشرين من يناير الماضي عن عمر ناهز الثمانين عامًا.


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