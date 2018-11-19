٨ معلومات عن سعاد مكاوي في ذكرى ميلادها

تحل اليوم الإثنين، الذكرى التسعين على ميلاد الفنانة الراحلة سعاد مكاوي.

وفي السطور التالية يقدم " الفجر الفني " ٨ معلومات عنها.

١- ولدت سعاد مكتوب في التاسع عشر من نوفمبر ١٩٢٨.





٢- والدها هو الملحن الراحل محمد مكاوي.





٣- بدأت مسيرتها بتقديم أغاني المونولوجات، واشتهرت بتقديم أغاني ثنائية في السينما، وكان أشهر دويتو قدمته هو "عايز أروح" مع إسماعيل ياسين في فيلم "المليونير".





٤- شاركت في قرابة ١٨ فيلم، أشهرها: "المليونير"، و"ليلى بنت الأغنياء"، و"نهارك سعيد".





٥- قدمت مئات الأغنيات، منها: "وحشني كتير"، و"أكبر من النسيان"، و"لما رمتنا العين".





٦- تزوجت من المخرج عباس كامل، ثم محمد الموجي ثم الموسيقار الدكتور محمد إسماعيل.





٧ - ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة، ثم عادت في تسعينات القرن الماضي.





٨- توفيت في العشرين من يناير الماضي عن عمر ناهز الثمانين عامًا.



