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كيفية الحصول على الرقم السري للبطاقة التموينية (فيديو)

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:34 ص
كيفية الحصول على الرقم السري للبطاقة التموينية (فيديو)
بطاقة تموينية
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نعيم يوسف
 
رد عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، على سؤال من سيدة قالت إنها لم تحصل على الرقم السري للبطاقة التموينية، قائلا إنه يجب عليها الاتصال على رقم 91237، من هاتف يكون به رصيد على الأقل جنيها.

وأضاف "مدكور" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد ويقدمه أحمد موسى، أنه في حالة عدم وجود رصيد يرجى الاتصال على 9136، وسيتم خصم قيمة الاتصال فيما بعد عند أول شحن.

وأشار مستشار وزير التموين، أنه في حالة الرغبة في تغيير رقم الهاتف، المقيد في البطاقة، على المواطن أن يقدم طلبا، وبعد قبول طلبه يرسل رسالة فيتم الرد عليه.
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