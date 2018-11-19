رسميا.. محمد رمضان يعلن عن مفاجأة مرتقبة بمشاركة سعد لمجرد (فيديو)





أعلن الفنان محمد رمضان، عن مفاجأة مرتقبة بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد، مشيرًا إلى أنهما سيقدمان أغنية سويًا.





وأشار رمضان خلال لقائه مع كاميرا "its show time"، المذاع على قناة "CBC" أن الأغنية جاهزة وهي فقط في انتظار إعلان براءة لمجرد وخروجه من السجن خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.





يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان فيلم "الديزل"، الذى شارك به فى سباق عيد الأضحى، وشاركه البطولة فيه هنا شيحة وياسمين صبرى وإخراج ياسر سامى.















