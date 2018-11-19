"التموين" عن عملية تنقية البطاقات: "المتظلم يتقدم بطلب"

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين أنه سيتم تنقية بطاقات التموين لا محال، ومن يشعر أنه ظلم عليه أن يقدم تظلم.



وقال "مدكور"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى" ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن نتيجة عودة المحذوفين والبطاقات الموقوفة خلال أسبوعين من تقديم التظلم.

