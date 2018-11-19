البابا تواضروس: الكنيسة مصرية حتى النخاع.. والوطن هو القيمة الأولى لها

قال قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هذا العام هو العام الـ50 على افتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، التي وضع حجر أساسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.



وأضاف "تواضروس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أنها تعتبر أكبر كاتدرئية في الشرق الأوسط، وأن ما تم اليوم هو تدشين الكاتدرائية وإعطائها الوضع الكنسي.



وأكد أن الكنيسة المصرية هي أقدم كيان شعبي على أرض مصر، وأنها كنيسة مصرية حتى النخاع، والوطن هو القيمة الأولى لها.

