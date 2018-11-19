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أديب عن أتوبيس اليابان الذكي: "لا بيشغلوا حمو بيكا ولا مجدي شطة"

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:17 ص
أديب عن أتوبيس اليابان الذكي: لا بيشغلوا حمو بيكا ولا مجدي شطة
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن اعجابه بالأتوبيس الذكي في اليابان، قائلا: "الأتوبيس لا في حد بيتخانق ولا مشغلين حمو بيكا ولا مجدي شطة".

وطالب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع فضائية "mbc مصر"، الشباب بالتوجه إلى الهيئة العربية للتصنيع أو وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ أفكار مماثلة للأتوبيس الياباني، معقبا: "لو فشلنا مرة واتنين مش مهم، هننجح فالآخر".

وأضاف أن التكنولوجيا له قفزات، ولن تنتظر أحد، لافتا إلى أن دبي بحلول 2020 قد يكون لديها الأتوبيس الذكي مثل اليابان.
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