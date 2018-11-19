المتحدث العسكري يعرض البرومو الترويجي للمعرض الدولي "إيديكس 2018"

ويعقد المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظم القوات المسلحة المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX- 2018 " فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية والذى يعد أول معرض دولى للدفاع الثلاثى الخدمات يقام بجمهورية مصر العربية .



