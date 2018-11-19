المتحدث العسكري يعرض البرومو الترويجي للمعرض الدولي "إيديكس 2018"
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:12 ص
نشر المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البرومو الترويجي للمعرض الدولي "إيديكس 2018".
ويعقد المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظم القوات المسلحة المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX- 2018 " فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية والذى يعد أول معرض دولى للدفاع الثلاثى الخدمات يقام بجمهورية مصر العربية .
يشارك فى فعاليات المعرض أكثر من (316) شركة عارضة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية والمصنعين والموردين الدوليين لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية من أكثر من (41) دولة ، كما يضم المعرض أجنحة دولية لـ(19) دولة من كافة أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد عن 10 الآف زائر من كبار الشخصيات العسكرية والمصنعين والمهتمين بمجال التسلح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.
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