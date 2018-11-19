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اتحاد الكرة: هدفنا مع أجيري الظهور بمستوى أفضل في كأس العالم 2022

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:12 ص
اتحاد الكرة: هدفنا مع أجيري الظهور بمستوى أفضل في كأس العالم 2022
جهاز المنتخب
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عمرو مصطفى
 

تحدث أحمد مجاهد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري عن خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بعد خلافته للأرجنتيني هيكتور كوبر.

 

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "أجيري تحدثنا معه في بداية المرحلة أننا نريد إعداد فريق للبطولة الافريقية 2019 و 2021 والوصول لكأس العالم قطر 2022".

 

وتابع: "هدفنا الوصول مرة أخرى لكأس العالم المقبل، وصلنا في النسخة السابقة فقط، البطولة القادمة نريد أن نظهر بشكل جيد ونعلن عن نفسنا في المسابقة".

 

وأضاف مجاهد: "نشعر بالراحة لرضاء الجماهير المصرية بالمعدل الهجومي للمنتخب المصري، احرزنا 15 هدف في 4 مباريات فقط وهو ما يعكس القوة الهجومية".

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