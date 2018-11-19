"الصناعات الهندسية": المستهلك لم يستفد من انخفاض جمارك السيارات



وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن المستهلك لم يستفد مطلقا من انخفاض الجمارك على السيارات، ,المستفيد هو الشركة.



وأضاف أنه كان لا بد من وجود استراتيجية لصناعة السيارات والتي بدورها كانت بدورها ستحدد رسوم تشجع المصنع على وضع سعر مناسب للسيارة، والمستهلك على الشراء.



قال عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن جمارك السيااات منخفضة منذ 10 سنوات، ولكن لم يحدث أن انخفض سعر سيارة.