في اليوم العالمي للرجل.. أحمد مهران: "سوزان مبارك أهدرت حق الرجل المصري"

في يوم الاحتفال باليوم العالمي للرجل، قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: "لا نستطيع الاحتفال باليوم العالمي للرجل لأن الرجل المصري مهدور حقه، هو بقى فيه رجالة عليه العوض ومنه العوض".



وأشار "مهران"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، إلى أن كل القوانين التي سنت في عهد سوزان مبارك أهدرت حق الرجل المصري.



وأضاف أن كل شيء في مصر أصبح للمرأة النصيب الأكبر فيه، وأن كل القوانين تدافع عن المرأة باعتبارها الطرف الضعيف مما جعلها تستحوذ على حقها وحق غيرها.



