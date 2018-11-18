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ميلان يستعد للتعاقد مع مدافع لاتسيو لإنقاذ بقية الموسم

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:44 م
ميلان يستعد للتعاقد مع مدافع لاتسيو لإنقاذ بقية الموسم
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ميلان الإيطالي، يبحث عن تعزيز لخط دفاعه، في الميركاتو الشتوى، وحاليًا يتابع مدافع فريق لاتسيو ومنتخب أوروجواي، مارتن كاسيريس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فوتبول إيطاليا" فإن  الروسونيري في خضم الإصابات التي يعاني منها أليسيو رومانيولي وماتيو موساكيو وماتيا كالدارا ولوكاس بيجليا وجياكومو بونافينتورا، (هؤلاء جميعًا)، يعانون من مشاكل خطيرة.

لكن الموارد المالية محدودة، لذا فإن الميلان يبحث عن لاعبين ذوي خبرة ويتم الوصول إليها بأموال قليلة نسبيًا، ولذا صار المرشح الأخير هو لاعب لاتسيو كاسيريس.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إلى لاتسيو من فيرونا، لكنه لم يحضر سوى ستة مباريات طوال الموسم، ولا يعتبر أولوية بالنسبة للمدرب سيموني إنزاجي.

ومن المقرر أن ينتهي عقده في نهاية هذه الموسم، لذا سيكون متاحًا بسعر الخصم أو حتى على سبيل الاعارة طيلة الأشهر الستة الأخيرة من الصفقة.

كان كاسيريس قريبًا جدًا من الانضمام إلى ميلان في يناير 2017 ، حيث خضع للعلاج الطبي مع النادي ، لكنه فشل بعد ذلك في الاتفاق على الشروط الشخصية.
المزيد عن: ميلان لاتسيو كاسيريس الميركاتو الشتوي الدوري الإيطالي إيه سي ميلان
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