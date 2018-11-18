سويسرا تقهر بلجيكا وتخطف التأهل لنصف نهائي دوري أمم أوروبا

حقق منتخب سويسرا فوزا كبيرا على نظيره البلجيكي بنتيجة 5-2 في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة 6 من دوري الأمم الأوروبية.





تقدم منتخب بلجيكا بهدفين عن طريق تورجان هازارد في الدقيقتين 2 و17 ولكن منتخب سويسرا رد بخمسة أهداف عن طريق سيفيروفيتش "3 أهداف هاتريك" وريكاردو و ايلفيدي في الدقائق 26 و31 و44 و62 و85.





بتلك النتيجة يصل رصيد سويسرا للنقطة 9 في المركز الأول وتتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بفارق المواجهات المباشرة عن بلجيكا التي هبطت للمركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.