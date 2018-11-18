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سويسرا تقهر بلجيكا وتخطف التأهل لنصف نهائي دوري أمم أوروبا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:35 م
سويسرا تقهر بلجيكا وتخطف التأهل لنصف نهائي دوري أمم أوروبا
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الفجر الرياضي
 
حقق منتخب سويسرا فوزا كبيرا على نظيره البلجيكي بنتيجة 5-2 في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة 6 من دوري الأمم الأوروبية.

تقدم منتخب بلجيكا بهدفين عن طريق تورجان هازارد في الدقيقتين 2 و17 ولكن منتخب سويسرا رد بخمسة أهداف عن طريق سيفيروفيتش "3 أهداف هاتريك" وريكاردو و ايلفيدي في الدقائق 26 و31 و44 و62 و85.

بتلك النتيجة يصل رصيد سويسرا للنقطة 9 في المركز الأول وتتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بفارق المواجهات المباشرة عن بلجيكا التي هبطت للمركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.
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