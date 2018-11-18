بالأسماء.. إصابة 19 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

أصيب 19 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الطريق الصحراوى الشرقي بالمنيا.



تلقى اللواء مجدي عامر، مدير امن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب مكروباص، بطريق الصعيد الصحراوى الشرقي، أمام طريق ملوي، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا.



وهم: أمينة عبد الحميد علي، 39عاما، مقيمه بالقاهرة، اشرف محمد عبد الحافظ، 42عاما، مقيم بمركز بني محمد أسيوط، أيوب أحمد عبد الرحمن، 54 عاما، مقيم بمدينة نصر القاهرة، وأبناءه الثلاثة وهم: جنا أيوب أحمد عبد الرحمن، 7 سنوات، إيمان أيوب أحمد، 11 عاما، مروة أيوب أحمد،15 عاما، وناجح عبد العزيز عمر، 48عاما، مقيم بجزيرة بهيج التابعة لمركز أبنوب، محافظة أسيوط مصاب قطع بالزراع الأيسر، ومحمود شوقي محمد علي، 19 عاما، مقيم بمركز ابنوب أسيوط، محمود عبد الرازق حسين عطية، 14 عاما، وكريم عبد الحميد علي علي، 32 عاما، منشيه ناصر القاهره، وشقيقتة كريمة عبد الحميد علي علي، ونجلتها جويريه أحمد بخيت أحمد، 6 سنوات فيروز أحمد بخيت أحمد، 3سنوات.



كما أسفر الحادث عن إصابه، محمد أحمد محمد أحمد، 37 عاما، من محافظة أسيوط، ورمضان حسين عبدالرحمن 80 عاما، من محافظة أسيوط، ومحمد عبد الوهاب، 27 عامًا، من محافظة أسيوط، ومصطفى أحمد عبد الرحمن 35 عاما.



تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي العام بدائرة المركز، وتم إزالة حطام الحادث، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.