الطالع الفلكى الإثنين 19/11/2018..بَاقَة وَرْد!

**القمر فى الرّبع الثّانى، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





*اليوم 10 هَاتُور قبطى، 19 تشرين ثَانِ رُومى ، 11 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية ، يوم نشاط وإنتاج فى الحقول الزّراعيّة والوِرَش الصّناعيّة فى ثقافة قدماء المصريين ، الأعمال الإنتاجيّة مُبَاركة اليوم بمشيئة الله تَعَالى.





قال الحكيم المصرى: (مفاتيح الزراعة فإديهم؟) -من سِرّ التحنيط لِبُنا الهَرَم.(حسن العدل من فيلم المهاجر-1994)

*القمر فى الحَمَلْ"غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الحَمَل يعنى

التفاؤل والفرحة والبدايات الجديدة وعدم الإلتفات للماضى، وقت للحركة واللحلحة والتنفيذ الملموس لأعمالك فالحمل يعنى طاقة الشباب وبذل المجهود مهما بدا شاقاً تحت البرد القارس أو الشمس الحارقة ، وقت تستعيد فيه شبابك وترتدى ملابسك الجديدة وتظهر بنيولوك وكأنك وُلدت من جديد لتطوى صفحة الدورة القمريّة الفائتة بخيرها وشرّها ، وظيفة جديدة فى مكان أفضل ومع زملاء أطيب، حبيب/ة أجمل ومن أسرة أفضل،تعويض عن آلام الماضى واستعادة لمظهر الصحّة والشباب ونبذ لحالة الخنوع أوالشعور بالضعف، الثقة بالنفس والشعور بالحيويّة هى ما يُمطرك به القمر بحلوله ببرج الحَمَل بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

إحتفاليّة مصريّة فى ثقافة قُدماءالمصريين للإحتفال وتقديم الشكروالإمتنان لِمَن نفعو المُجتمع بأعمالهم من الزراعة والبناء والتشييد ومشاريع النفع العام ،كما أنه مسعود للغاية لوضع حجر الأساس لبناءٍ جديد أو للبدء بالعمل فى مشاريع النفع العام الجديدة للمُجتمع ، بمشيئة الله تَعَالى.





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: اليوم قد يُمثّل بداية فريش طازجة لك،لاتسمح لأشباح الماضى بإفساد جمال الحاضر ، تَفَاءل خير.





برج الثور: حسّك الفكاهى يطغى على كل من حولك ، قد تحتاج للمرح لإذابة جبل الجليد بينك وبين أحد الأشخاص المهمين لك ،الإبتسامة تفتح الأبواب المغلقة.





برج الجوزاء: إبتعد عن الشطط فى الحب الزّائد أو التحكّم الزّائد،الإعتدال مطلوب فى مشاعر الغيرة والتى تبدو كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مؤذٍ للغاية.





برج السّرطان: الإبتسامة تُضيئ وجهك هذا الصباح، يوم مناسب لأداء عملك بكفاءة مرتفعة وتصفية خلاف مع زميل بابتسامة لطيفة وكلمة طيبة.





برج الأسد: الأمور العاطفية تختلف تماماً عن التفكير المنطقى فاحرص على شراء وردة بلدى وابتسامة رقيقة لتنهى المشكلة فوراً.





برج العذراء: لست من النوع الذى يستمتع بالتحسّر على نفسه أو تقمص دور الضحية ، لذا عليك التحرك لتبدأ فصلاً جديداً من حياتك العاطفيّة أو الوظيفيّة.

برج الميزان: برجك يعنى الموازنة بين الكرم والحرص ، العقل والقلب ، موازنة فى علاقتك بين الوالدة والزوجة ، لا تسمح لكفّة بالشطط على حساب كفّة أخرى.





برج العقرب: الحظ حليفك وأعند الأقفال ينفتح أمامك بمجرد لمسه بمشيئة الله تَعَالى ، وظّف موجة الحظّ فى إنهاء أعمال كبيرة أو تحتاج لمجهود مرتفع.





برج القوس: لاتمنع نفسك عن أداء عمل خيرى إن كان بمقدورك عمله ،حتى إن بدا لك ظاهريّاً أن الشخص ليس راغباً فى تلقى مساعدتك، قد يمنعه الخجل.





برج الجدى: فرص ضائعة وعلاقات مقطوعة أو متضرّرة وحتى أجهزة معطوبة كلها واردة للإصلاح اليوم بمشيئة الله تَعَالى ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.

برج الدّلو: إستماعك لنصائح زوجة/خطيبة لها صفات التنظيم ومهارات القيادة قد يسعادك على تفادى خسائر ثقيلة فلا تستخف بنصائحها.



