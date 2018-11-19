برلماني: مصر بقيادة السيسي ستعود بأقصى سرعة لمكانتها

كشف النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن مستجدات قضية المواطنة المصرية المعتدي عليها بالكويت، قائلًا: "استقبلنا والد فاطمة، المصرية المعتدي عليها بالكويت، وتم التواصل مع سفيرنا بالكويت"، مؤكدًا أن هذه الواقعة حادث فردي، وأنه لن يُظلم مصري بالكويت.



وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد: "مستعدون للسفر في أي مكان بالعالم من أجل أي مصري"، لافتًا إلى أن الكل يعمل والكل قام بدوره ولا يجب تفخيم الواقعة حتى لا تؤثر على العلاقات بين البلدين.



وعلق على ما حدث بمهرجان المبدعات العرب، قائلًا: "يجب على من قام بهذا الفعل أن يستحي ويتذكر الأبطال الذين يحاربون في سيناء".



وعن إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء، قال "رسلان" إن القوات المسلحة تحمل مسئولية بناء الوطن على عاتقها، وإن هذا المركز يعيد مصر إلى مكانتها كرائدة في العالم العربي والإسلامي والإفريقي.



وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على قدم وساق من أجل رفعة الوطن، وأن مصر تعود لمكانها الطبيعية، متابعًا: "مصر بقيادة الرئيس السيسي ستعود بأقصى سرعة وعن قريب إلى مكانتها".

