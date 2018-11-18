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تعيين عربي من يافا سفيرا لتل أبيب في أذربيجان

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:36 م
تعيين عربي من يافا سفيرا لتل أبيب في أذربيجان
جورج ديك
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وكالات
 
عينت وزارة الخارجية الإسرائيلية، للمرة الأولى، عربياً من أبناء أراضي 1948، سفيراً لها في الخارج، وفق ما نقلت تقاير إسرائيلية في آخر الأسبوع.



وحسب المصدر الإسرائيلي عينت تل أبيب الدبلوماسي جورج ديك، سفيرا لها في باكو، عاصمة أذربيجان.



وديك عربي من أبناء يافا، وسبق له أن شغل منصب نائب السفير في نيجيريا، وقبلها نائباً للسفير في النرويج.



وفي 2014، شغل منصب مسؤول مؤقت في السفارة الإسرائيلية في أوسلو، بما في ذلك أثناء عملية الحرب على غزة المعروفة باسم الجرف الصامد.



وجورج ديك محامٍ وعضو في نقابة المحامين الإسرائيلية منذ 2007.



وللتعريف به قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نحشون، إن ديك"محامٍٍ موهوب ومحاضر مطلوب. ونعتز بالتعيين الذي يرمز بشكل جيد إلى دمج إسرائيليين من خلفيات اجتماعية مختلفة في تمثيل الدولة" العبرية حسب قوله.
المزيد عن: يافا منصب سفير عربي جورج ديك تل أبيب أذربيجان
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